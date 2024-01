Vltava, Otava i Labe. Vydatné deště zvedají hladiny řek

„Pokud za povodeň považujeme, překročení třetího stupně, pak by do zítřejšího dne hrozila na horním toku Otavy,“ sdělil Novinkám Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

Upozornil, že srážky by měly být na Šumavě během středy a potom vydatnější v noci na čtvrtek. „Vzestupy hladin by se měly týkat především právě Otavy a také přítoků do Lipna,“ konstatoval Vlasák.