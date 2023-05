Teplo předchozích dní se zřejmě nevrátí až do poloviny června

„Relativně chladnější bude první týden předpovědi (22.-28.5.) s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem 8 °C a nejvyšších denních kolem 20 °C,“ uvedli meteorologové. A to ještě v pondělí byly naměřeny velmi vysoké teploty, například v Doksech na Českolipsku až 29,2 stupně. Na východě území by teploty nad 25 stupňů měly být ještě v úterý. Bude se ale postupně ochlazovat. Ve středu teploty stěží dosáhnou k 20 stupňům.

Následující týdny, od 29. května až do 18. června by mělo být tepleji, denní teploty by měly být kolem 23 stupňů Celsia, noční kolem 10.