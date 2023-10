3+1 tip, jak ušetřit za energie v zimě

V bytovém domě na rozdíl od rodinného domu běžným obyvatelům obvykle odpadá povinnost dělat revizi komínů a kotlů. O to se stará společenství vlastníku jednotek nebo představenstvo bytového družstva. Přesto se vyplatí některé věci zkontrolovat. Pokud jste tak ještě neučinili, ověřte funkčnost termostatických hlavic a těsnost radiátorů.

„Většinou postačí běžná kontrola, zda neuniká voda a topení těsní. Nejčastějším problémem je, že topení netopí po celé své ploše. Jednou z příčin může být vzduch v trubkách. Ten může způsobit citelné tepelné ztráty, je tedy nutné uvolnit ventil a vypustit přebytečný vzduch, dokud nezačne téct voda. To je znamení, že topení je odvzdušněno a jeho funkčnost by se měla obnovit,“ radí mluvčí společnosti Ekospol Filip Sušanka a dodává, že mezi obecné rady, jak neprotopit zbytečně moc, je udržovat topení čisté, nezakrývat ho a neumisťovat před něj nábytek. „Častou chybou jsou dlouhé závěsy, které překrývají topení a zadržují teplo,“ upozorňuje.

Ve starších, nezateplených domech je potřeba nevypínat před odchodem z domova topení úplně. Vypnutí topení nepomáhá úspoře energie, jak si lidé někdy představují. Nezateplené zdi během osmi a více hodin netopení prochladnou a vytopení takto vychladlého bytu na požadovanou teplotu pak stojí více energie, než kolik by se spotřebovalo na tzv. temperování, tj. topení na nižší teplotu po celou dobu nepřítomnosti.

Zbytečné energetické náklady představuje také nesprávný způsob větrání. Nevětrat v zimě zcela není dost dobře možné, to je zřejmé. Na druhé straně ponechávat celé dny a noci okna otevřená na ventilaci nebo třeba jen mikroventilaci také nelze. V zimě proto platí pro větrání pravidlo „krátce, ale účinně“. Znamená to otevřít okna nejlépe v několika místnostech najednou a vytvořit průvan. Takto větráme pár minut, aby se stihl vyměnit vzduch ve všech místnostech. Poté okna zase zavřeme. Během pár minut se sice do interiéru nahrne čistý, ale studený vzduch, stěny místností se ale ochladit nestihnou.