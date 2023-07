Další čtyři týdny budou teplotně spíš pod průměrem

Po horkém začátku prázdnin se počasí, co se teplot týče, vrátí k normálu. Teploty by se před den měly až do poloviny srpna pohybovat kolem 25 stupňů. Plyne to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.

Foto: Ognen Teofilovski, Reuters Ilustrační foto

„Všechny čtyři předpovědní týdny až do 20. srpna by měly být teplotně na rozhraní průměrných až podprůměrných teplot. Průměrná minima v jednotlivých týdnech by se měla pohybovat od 15 do 10 °C, maxima se budou udržovat kolem 25 °C," uvedli v pondělí meteorologové. Výrazně se ochladí ve středu, kdy by teploty měly být jen kolem 20 stupňů. Co se srážek týče, bude právě probíhající týden spíše deštivější, ty další už budou srážkově průměrné, meteorologové ale předpokládají, že v bouřkách mohou jednorázově napršet vyšší úhrny. Průměrně by za dané období mělo podle statistik napršet 69 mm srážek. Celkově bude období od 24. července do konce druhé srpnové dekády teplotně průměrné či slabě podprůměrné. Z pohledu týdenních úhrnů srážek se neočekávají výrazné rozdíly v jednotlivých týdnech. V prvním předpovědním týdnu budou dny se srážkami četnější a naprší o něco více než je obvykle pro tuto roční dobu.