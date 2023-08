Z vlastních deskových her stvořil mobilní herní park, jezdí s ním po Evropě

Mezi nejoblíbenější v mobilním herních parku patří například hra, v níž se lámou prsty příšeře. „Já jsem si vymyslel název Redeorace ručního aparátu. Baví mě vymýšlení vlastních veselých názvů,“ vysvětloval tvůrce deskových her s tím, že tato hra krásně rozvíjí motoriku. „Je to dovednostní hra. Použil jsem k její výrobě starou pumpu na kolo,“ usmíval se autor společenských her.