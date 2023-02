V květnu přišel o obě nohy, den po výročí války se Ukrajinec s protézami vrací do boje

Ukrajinský voják přišel v květnu o obě nohy, den po výročí války se s protézami vrací do boje.

Po několika měsících, během nichž se učil protézy používat, je Fedun podle agentury Reuters opět schopen chůze, a dokonce je podle svých slov připravený na návrat do bojů v první linii.

„Navzdory zraněním, navzdory všemu, co jsem musel podstoupit, se vracím do armády. Vracím se bojovat. Budu bojovat bok po boku se svými kamarády,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý Fedun, jenž by se, pokud půjde vše podle plánu, měl vrátit na Ukrajinu v sobotu 25. února, tedy den po ročním výročí ruské invaze.