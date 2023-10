Španěl je nejstarším člověkem, který absolvoval trek napříč Grand Canyonem

Aliagu na treku doprovázela dcera, zeť a další dva lidé. „Bylo to tak povzbudivé. Jakmile jste tam, všechno dostane jiný rozměr, protože jste tak maličcí a on (Grand Canyon) je tak ohromný a silný. Pokud jste nábožensky založení, právě tady najdete Boha. Pokud jste duchovně založení, najdete tady hlubší význam,“ řekla pro server Fox 9 Aliagaova dcera Anabel Aliaga-Buchenauová.

Španěl se do Grand Canyonu zamiloval v 90. letech minulého století. Je vystudovaným geologem a vždy ho nesmírně fascinovaly horniny. Poté, co v roce 1996 odešel do důchodu, společně s manželkou cestoval rok v dodávce po amerických národních parcích. „Právě Grand Canyon ho tehdy zaujal nejvíce,“ tvrdí jeho zeť Jurgen Buchenau.