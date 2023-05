RETRO HOKEJ: Z idyly bylo drama. Se zlatou tečkou proti Slovákům

Se Slovenskem se tehdy neprohrávalo. A potvrdil to i světový šampionát v Petrohradě. Soubor Josefa Augusty porazil před 23 lety tým východních sousedů jak ve skupině, tak 14. května 2000 ve finále, které však v závěru získalo nečekaně dramatickou zápletku.

Od olympiády v Lillehammeru 1994 vyhráli Češi na velkých turnajích z 21 zápasů nad Slováky sedmnáctkrát, jednou se hrálo nerozhodně a jen třikrát slavil soupeř. Na MS v Rusku to však ještě nebylo.

Kouč Augusta určitě počítal s větším přílivem posil z NHL, nakonec ale musel vzít zavděk kvartetem Petr Buzek, František Kaberle, Václav Prospal a Václav Varaďa. „My po sezoně určitě nejsme unavení,“ komentoval Jiří Dopita jízlivě nechuť hráčů ze zámoří cestovat do Ruska. Nevěděli, o co přicházejí.

„Každou naši chybu Češi trestají,“ zoufal si slovenský televizní komentátor Stanislav Pavlík. Bum! Bum! Bum! Zásluhou Michala Sýkory, Tomáše Vlasáka a Martina Procházky to bylo už ve 13. minutě 3:0. Štrbák sice snížil, ale na začátku třetí třetiny Jan Tomajko upravil na 4:1 a zdálo se, že je vymalováno. Omyl!

Mužstvo vedené Jánem Filcem se v závěru vrhlo na zteč. V čase 57:38 Šatan překonal Romana Čechmánka a snížil už na 3:4. Drama ale naštěstí odmítli Prospal s Robertem Reichlem, který do rozhozené obrany stanovil konečné skóre na 5:3.

„Nejlepší je, jak to z člověka všechno spadne,“ vyprávěl s doutníkem v ruce v šatně zlité šampaňským obránce František Kučera a jeho spoluhráče klepal po ramenou tehdejší šéf Poslanecké sněmovny Václav Klaus.

I když zněl úkol jasně, Rusy porazil skoro každý, kdo šel okolo. Američané, Švýcaři, Lotyši, Bělorusové… Jen na Den vítězství domácí přetlačili Švédy, ale celonárodní ostudu tím rozhodně neodvrátili. „Chtěl bych se jménem celého týmu omluvit národu za to, co jsme tady předvedli. Pro fanoušky to musely být strašné chvíle,“ soukal ze sebe zdrcený Jakušev.