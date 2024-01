Přišel o zrak a uvažoval nad sebevraždou. Smysl života našel v dálkových bězích

Padesátiletý Leung se narodil se vzácným onemocněním sítnice, které se postupem času zhoršilo do té míry, že nyní dokáže rozlišit pouze světlo a tmu. Ani to mu však nebrání, aby se pravidelně účastnil běžeckých závodů, z nichž některé by se daly zařadit mezi ty nejnáročnější na světě.