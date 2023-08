Po amputaci hraju ještě lépe, říká jednoruký golfista

Ačkoliv by řada lidí čekala, že hrát golf s jednou rukou s sebou ponese značné limity, Američan tvrdí, že nyní se mu daří lépe než před amputací.

„Lidi se občas naštvou, že hraju líp než oni, a to mám jen jednu ruku. Golfu se věnuju odjakživa, ale teď hraju líp než předtím - když jsem měl ještě obě ruce,“ směje se Ruff.

I přesto tvrdí, že hrát s jednou rukou je velká výzva. „Je jednodušší udělat chybu. Aktuálně trefuju míček nečistě mnohem častěji. Plus jej nedokážu dopravit až tak daleko. Chci být ale pro ostatní inspirací. Když to totiž dokážu já, dokáže to každý,“ uzavírá.