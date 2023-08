Napadli ho dva žraloci a přišel o nohu, teď je držitelem světového rekordu

Společně s přáteli byl tehdy na výletu lodí, když se Egypťan v jeden okamžik rozhodl, že na chvíli skočí do vody. Krátce na to se na něj ale vrhli vodní predátoři a způsobili mu vážná zranění na nohou a zádech.

Po útoku byl Omar převezen v kritickém stavu do nemocnice. Boj o život sice zvládl, lékaři mu však museli amputovat část levé končetiny (od kolene dolů).

Návrat do běžného života pro něj byl náročný, podle svých slov dokonce nějaký čas trpěl depresemi. Během pobytu v nemocnici se však setkal s Omarem Hegazym, jenž rovněž přišel o nohu a později se stal držitelem dvou světových rekordů v plavání. Mezi muži s podobným osudem tehdy vzniklo silné přátelské pouto a oba si byli vzájemně inspirací.

Koncem minulého měsíce Guinnessova kniha rekordů informovala o tom, že ve své kategorii (LA1 - osoby, které mají amputovanou jednu dolní končetinu nad kolenem) překonal rekord v nejvíce provedených muscle-upech za hodinu (cvik na hrazdě, během něhož se z visu jedinec dostane až do pozice nad hrazdu). Ten zvládl opakovat celkem 161krát.

„Upřímně, nečekal jsem, že bych mohl dosáhnout na takové číslo. Kdybych jich zvládl 105 nebo 120, bylo by to skvělé. Díky bohu za to, že jsem za podpory a povzbuzování přítomných dokázal během jedné hodiny provést 161 opakování,“ svěřil se agentuře Reuters po obdivuhodném výkonu Abdelkader.