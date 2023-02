Ostravský hasič chce před Schwarzeneggerem opět uspět

Do Columbusu v Ohiu jej spolu s Janem Pipišem z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který byl náhradník, pozvali organizátoři. „To mě dostalo. Byl to splněný sen,“ přiznal Šín.

Před rokem odletěl do zámoří na poslední chvíli bez větší aklimatizace. Letos se tvrdě připravuje už měsíce. „Nás 14 z loňského roku pozvali všechny, ale protože to mělo velký ohlas, tak otevřeli volná místa pro 300 zájemců. Takže 3. března bude kvalifikace a až druhý den hlavní závod,“ popsal ostravský silák, co jej čeká.

Foto: Pavel Karban, Právo Proto, aby byl Miroslav Šín (na zemi) na jednu z nejnáročnějších soutěží na světě dobře připraven, najal si coby trenéra Marka Tyla, majitele ostravského Defenders Gymu.

Aby klání zvládl, najal si Šín osobního trenéra Marka Tyla, majitele ostravského Defenders Gym. „Když mi Marek řekl, že budu chodit třikrát týdně, tak jsem si říkal, že je blázínek, že to bude brnkačka, když chodím pětkrát za týden cvičit,“ řekl s tím, že se přepočítal. Dnes je v posilovně čtyřikrát do týdne a přiznává, že má co dělat. „Za dva roky mi bude padesát a ta rekonvalescence je mnohem těžší, než byla dřív. Z tréninků padám na hubu,“ přiznal.

Příprava je podle Šína něco zcela jiného, než na co byl zvyklý. „Je to úplně jiný sport než silový trojboj, který dělám. Nedá se to vůbec srovnat. Je to desetkrát náročnější, je to jako měřit 100 metrů a maraton,“ naznačil a dodal, že k tomu všemu chodí normálně do práce.

Kvalifikační disciplíny: Viking press (opakované vyrážení pákové konstrukce s vahou 120 kg nad hlavu) Power stairs (schody síly, jde o zvedání tří bloků o váze 135, 155 a 180 kg do tří schodů na čas) Seated arm over arm pull (přitahování zátěže na laně) Fatback farmers carry (chůze s kufry, kdy váha jednoho kufru je 120 kg, jde o 10 metrů chůze a poté 4x mrtvý tah, 10 metrů chůze a 4x mrtvý tah)

Pro letošní ročník si dal Šín dva cíle. Tím prvním je dojet do USA ve zdraví, druhým postup do finálové čtrnáctky. „A pak se uvidí. Když ale porovnám loňský a letošní rok, tak teď mám natrénováno o tisíc procent víc. Každý trénink končím na zemi totálně fyzicky vyčerpaný a před zhroucením (pousmál se). Myslím, že mě to hodně posunulo, hlavně v silové vytrvalosti,“ vysvětlil.

Díky náročným tréninkům nemá strach z žádné disciplíny. „Jedině kdyby se běhaly dva kilometry. To bych měl obavu, že bych to neuběhl v solidním čase (smích). My jsme fakt teď ty disciplíny natrénovali. Loni mi trošku nešly přítahy lana, natáhl jsem si při nich biceps, a pytle s pískem jsem neměl rád. Teď už jsou mi jedno.“

Foto: Pavel Karban, Právo Ostravský profesionální hasič Miroslav Šín při tréninku

Finálové disciplíny: Axe hold (držení hasičské sekery s nataženými pažemi na čas) Sandbag carry (přenášení pytlů o váze 100, 115 a 135 kg s pískem) Fire hydrant load (nakládání hydrantů o váze 80, 90, 100 a 155 kg na plošinu) Ambulance tire deadlift (mrtvý tah s činkou, na níž budou upravená kola ze sanitky o váze 270 kg)

Úspěchu na soutěži podřídil Šín vše a splnění snu obětuje nejen volný čas. „Na cestu a pobyt si beru dovolenou a vše si hradíme sami. Naštěstí se nám podařilo oslovit známé, kamarády, sponzory a sehnali jsme nějaké peníze, které nám pokryjí většinu přípravy i závod,“ poukázal. Náklady odhadl na asi 300 tisíc korun. „Paradoxně ubytování a letenka není zas tak vysoká částka jako příprava. Ta je hodně drahá,“ uzavřel Šín.