K snídani si dával tucet syrových vajec, v 81 letech s trojitým bypassem stále pumpuje svaly

„V šedesátých letech se můj jídelníček skládal hlavně ze syrových vajec, spousty vepřového masa, steaků a klidně až osmi litrů mléka denně,“ vypráví Clifton. „Bylo to jako v Rockym, neměli jsme ponětí o salmonele, zdravé výživě nebo lepku. Jedla se spousta tučných a nezdravých jídel, měnit se to začalo až v osmdesátých letech,“ vysvětluje agentuře AP kulturista, jenž žije posledních šest let s trojitým bypassem.