Jaká je ve světě věková hranice pro konzumaci alkoholu? Oba extrémy najdeme v Africe

Ve Velké Británii sice existuje osmnáctiletá hranice, od 16 let si ale může pivo, víno či cider koupit návštěvník restaurace, který si objedná jídlo a je v doprovodu dospělé osoby. Koupi jakéhokoliv alkoholu bez výjimky si pak od 16 let mohou dopřát v Lucembursku a San Marinu.

Bezkonkurenčně nejnižší věkovou hranici pro konzumaci alkoholu na světě má africká Burkina Faso, kde lze alkohol legálně popíjet už od 13 let. Dodejme však, že tato věková hranice platí jen pro chlapce. Dívky v Burkině Faso mohou alkohol konzumovat od 16 let, informuje server worldpopulationreview.

Když přeskočíme hranici 18 let, která je v tomto ohledu celosvětově nejrozšířenější, dostaneme se ke Kanadě, Kataru a Jižní Koreji, kde lze alkohol legálně pít od 19 let. Co se týče Kanady, výjimkou jsou tamní státy Alberta, Manitoba a Québec, v nichž je hranice o rok nižší.

Do pětadvaceti let, což je nejvyšší legální hranice konzumace alkoholu na světě, si musí počkat obyvatelé či návštěvníci africké Eritrei. Se stejnou hranicí se ale můžeme setkat i o něco blíže, konkrétně v Izraeli. Ačkoliv je v této zemi popíjení alkoholu zákonem povoleno od 18 let, některé bary a noční kluby v Tel Avivu alkohol podle serveru CNN nalévají pouze lidem starším 25 let.