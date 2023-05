Desetina Čechů denně pije alkohol

Víc pijí muži. Častěji jsou také závislí. Obvykle kombinují různé druhy alkoholických nápojů. „U žen se více objevuje pití vína. Vzorce pití mezi ženami jsou jiné. Ženy častěji pijí o samotě. Začne to nevinným pitím, skleničkou večer. Překlopí se to do denního pití,“ popsala šéfka střediska.