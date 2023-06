Silák s roztroušenou sklerózou odtáhl na invalidním vozíku kamion

V roce 2014 mu však lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu a dostal se kvůli tomu do depresí. Právě posilování a trénink mu však podle jeho slov zachránily život.

„Upadl jsem do depresí a netušil, co dělat. Věděl jsem, že se z toho musím nějak dostat. Naštěstí jsem v roce 2017 zjistil, že strongman existuje i pro hendikepované. Od té chvíle jsem se už neohlížel zpět,“ svěřil se Walsh.

„Jeden z mých přátel z tohoto sportu mi řekl, že si nemyslí, že bych mohl utáhnout kamion. Chtěl jsem mu dokázat, že se mýlí, tak jsem si našel někoho, kdo se tomu věnuje, a začal trénovat. Teď jsem odtáhl desetitunový kamion a překonal tím Guinnessův rekord,“ uvedl s tím, že světový rekord v této disciplíně pro lidi s hendikepem do té doby držel člověk, jenž na invalidním vozíku utáhl vůz o váze dvě tuny.

A jaké má nový rekordman další cíle? „Chci trénovat na 20tunový kamion. Už se mi to podařilo, ale ne oficiálně. Takže to bude další krok, a když se to někdo pokusí překonat, tak bude následovat kamion o 25 tunách,“ má jasno.