Zpěvačka Vi: Rodiče vyznávali jiné hodnoty než umění

Ze začátku to byla moje osobní preference, cítila jsem se víc komfortně s holkami, hlavně s Rózou Malinskou. Nejdřív jsem tvořila s producentem Jirkou Burianem, pak mě vypustil do světa a já najednou měla svobodnou volbu, koho si přizvu. Róza do toho přišla přirozeně, spolu jsme hledaly cestu, jak kapelu utvářet.