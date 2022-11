Zpěváci odmítají účast na ceremoniálu v Kataru

Britská zpěvačka Dua Lipa vydala prohlášení, v němž popřela, že by vystoupila na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Její kolega Rod Stewart to odmítl také. Šampionát potrvá od 20. listopadu do 18. prosince.

Foto: Profimedia.cz Zpěvačka Dua Lipa do Kataru nepojede.

Článek Prvnímu zápasu bude předcházet zahájení, jehož součástí bude hudební vystoupení. Dua Lipa byla mezi těmi, o jejichž účasti na akci se spekulovalo. Zpěvačka s kosovskými kořeny ji ale popřela a řekla, že nejen že nevystoupí, ale ani se do Kataru nechystá jako fanynka. „Hodně se spekulovalo o tom, zda vystoupím na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa v Kataru. Nevystoupím a ani se neúčastním jednání ohledně případného vystoupení. Anglii budu fandit na dálku,“ napsala. Dodala, že Katar navštíví, až začne respektovat lidská práva. „Těším se na návštěvu Kataru, jakmile splní všechny lidskoprávní závazky, které přijal, když získal právo pořádat mistrovství světa ve fotbale,“ dodala. Zpěvák a hudebník Rod Stewart se také rozhodl v arabské zemi nekoncertovat. V rozhovoru pro server The Sunday Times přiznal, že mu za účast bylo nabídnuto mnoho peněz. „Před patnácti měsíci mi nabídli přes milion dolarů za to, že tam vystoupím. Odmítl jsem. Není správné tam jít. A Íránci by měli být z mistrovství také vyhozeni za to, že dodávali zbraně Rusku,“ sdělil Stewart. Prozatím jedinou celebritou, která potvrdila účast, je člen jihokorejské popové kapely BTS Jung Kook. Měl by zazpívat jednu z písní napsaných přímo pro ceremoniál. V únoru 2021 list The Guardian uvedl, že v Kataru zemřelo 6500 pracovníků z Indie, Pákistánu, Nepálu, Bangladéše a Srí Lanky od doby, kdy získal právo pořádat fotbalový šampionát. Katarská vláda však uvedla, že počet je zavádějící, protože ne všechna úmrtí se týkala lidí pracujících na projektech souvisejících s mistrovstvím světa. Zpráva Amnesty International naznačovala, že v Kataru funguje „druh moderního otroctví“. Homosexualita je v zemi zákonem zakázána, extrémně omezená jsou práva žen a svoboda slova.