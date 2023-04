Zemřel zpěvák Paul Cattermole

Bývalí spoluhráči z kapely na sociálních sítích uvedli, že jsou „opravdu zdrceni a nenacházejí slova, kterými by popsali zármutek, jaký z této ztráty pociťují“.

Popová skupina S Club 7 se nejvíce proslavila ke konci 90. let a na počátku nového tisíciletí. Mezi jejich největší hity patřily písně Don't Stop Movin', Bring It All Back nebo S Club Party a prodali přes 10 milionů alb.