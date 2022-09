Zemřel herec Přemysl Houška

„Jako každý z nás měl i špatné vlastnosti, byl třeba náladový, ale určitě byl čestný, a to je zajímavá věc. Lidé jsou dnes příjemní a vyrovnaní, ale čestnost se moc nenosí. Přemek se nebál zazlobit, nebyl to svatoušek, ale že by chtěl někdy někomu ublížit, tak to vůbec ne,“ zavzpomínal na kolegu Stránský.