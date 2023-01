Začaly Kukačky, přinášejí drama i humor

V posledním díle první řady se přiznal a my nyní můžeme sledovat, jak se k jeho činu a jemu samotnému postaví kluci, jejich rodiny a vlastně celá vesnice, kde všichni žijí.

Může mu jeho bratr odpustit? I když tenkrát v porodnici nejednal nijak dopředu promyšleně. Svým činem chtěl pomoci právě jemu. Může mu odpustit Tereza, které byl blízký a věřila mu? A mohou mu odpustit kluci? To naznačuje věta Jakuba, když říká: „Udělal mi radost a stejně jde do vězení“. „Radost?“ ptá se maminka Olga. „Mám kamaráda,“ odpoví Jakub. „A my máme tebe,“ říká Olga.