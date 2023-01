Druhá řada seriálu Kukačky je plná překvapení

Producent Filip Bobiňski uvedl, že druhá série bude zároveň poslední. „Těch šestadvacet epizod, které Kukačky v součtu dílů obou řad mají, nám hezky uzavře vyprávěný příběh. Navíc kluci by nám moc vyrostli, museli bychom skákat v čase a už to by to byl úplně jiný seriál,“ vysvětlil.