Začalo to zmoklým psem. Český rozhlas je tu s námi už sto let

Když se ráno probudím, první, co udělám, je to, že sáhnu po knoflíku rozhlasového přijímače. Už léta vstávám a snídám s Českým rozhlasem a je to můj první ranní společník a informátor o tom, co je ve světě nového. Z této čestné pozice ho nedokázala vytlačit televize ani internet.

Foto: Jan Handrejch, Právo Kolem budovy rozhlasu v Praze opakovaně „kráčely“ dějiny. Pietní akt z 21. srpna 2022.