Významný maďarský režisér Béla Tarr převezme na FAMU čestný doktorát

„Víte, celý život jsem byl špatný student. Obdržet tento významný titul je pro mě indicií, že se věci mění. Je to pro mě velká pocta. FAMU je legendární filmová škola. Je zajímavé pracovat s mladými lidmi, kteří na ní studují, s nimiž mohu něco společně vyvíjet. Chci je nechat tvořit svobodně a umožnit jim, aby byli sami sebou. To je můj cíl. Pracovat s lidmi je i otázka empatie. Každý je nějaký. Neexistuje univerzální recept na to, jak k lidem přistupovat. Ptáte se, jakou radu bych dal sám sobě na začátku vlastní filmové kariéry? Žádnou. Pravidla nejsou. Je 21. století a každý si může dělat, co chce. Člověk se musí snažit být svobodný a být sám sebou. To je jediné, co se dá říct,“ komentuje událost a účast v mentoringovém programu Béla Tarr.