Výtvarnice Markéta Magidová: Fascinuje mě dětská nespoutanost

Během jízdy jsme přišly na název výstavy, téma ale vzniklo dříve. Dětské kresby jsem začala sbírat zhruba rok před oslovením na uspořádání přehlídky. Fascinuje mě jejich nespoutanost a volnost výrazu i spontánnost rozhodnutí – kam se bude čára vyvíjet, jaký bude mít charakter nebo barvu, i co namalovat.

I mě by zajímalo, jak k tomu dospěly! Tyto dva mi příliš nevysvětlily.

Bylo by možné najít společné znaky, například imaginativní postupy vymykající se estetickým či společenským konvencím. Snažím se o respekt k vnímání dětí a o porozumění jejich světu, který my dospělí významně omezujeme a předurčujeme, přitom bychom se jím mohli nechat obohatit. Ve zmíněném filmu to metaforicky vyjadřuji prostřednictvím postupně rozvíjeného dialogu mezi antickými sochami v muzeu a postavičkami z čmáranic.