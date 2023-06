Vivian dostali impulz. Budou hostem Divokýho Billa

Když kapela existuje osm let a stále čeká na zásadní impulz či událost, které by ji posunuly o kus dál, je to těžká doba. Jakmile do toho ještě vstoupí covid19 a ona nemůže vystupovat, protože je to zakázané, může to vést k řadě špatných rozhodnutí. Jenže když se potom ozve skupina Divokej Bill, že by stála o to, aby s ní ta kapela jela na turné, následuje výbuch radosti a nástup odpovědnosti. Přesně tohle se stalo broumovské rockové čtveřici Vivian.

Vivian v klipu k písni OrigamiVideo: archiv kapely

Článek „Když se skupina přestane posouvat, přestane to některé členy bavit. Stalo se to už spoustě kapel a mohlo se to klidně stát i nám. Naštěstí došlo k něčemu úplně jinému. Ozval se nám kytarista Roman Procházka z Divokýho Billa a nabídl nám, že bychom mohli být na několika jejich koncertech předkapelou. Řekl, že když oni začínali, byly kolem nich kapely, které jim pomohly. A teď to oni dělají také,“ vysvětlil zpěvák a kytarista skupiny Vivian Marthy. Slovo dalo slovo a obě skupiny se dohodly. Nutno upřesnit, že Divokej Bill oslovil i další kapely, které se budou s Vivian v roli hostů na turné střídat, a že to všechno začne 2. června v Plzni. Vivian bude na koncertech prezentovat i písničky ze svého druhého alba Origami. Světlo světa uzřelo v dubnu letošního roku, jeho producentem je Thom, zpěvák a kytarista kapely Imodium, a Vivian se na něm vrací od koketérie s elektronikou ke kytarové hudbě. Foto: archiv kapely Vivian přicházejí i s novým albem. „Vyvíjíme se. Ta deska je záznamem našeho života v posledních třech letech, jsme s ní spokojeni a jdeme dál. Máme toho ještě spoustu před sebou, můžeme si pořád dávat nové cíle, plnit nové kroky. Hodně o hudbě diskutujeme. Po každém koncertě se o něm dlouho bavíme, hledáme na něm chyby, pitváme ho. Všechno je to ale v přátelském duchu. V téhle sestavě, která existuje tři roky, jsme se ještě ani jednou nepohádali, opravdu ani jednou. A vždycky jsme drželi při sobě,“ vysvětlil Marthy. Poté dodal, že jejich album Origami nese i jednu novinku. „Poprvé máme na desce hosta. V písničce Hladoví vlci nám dělala problém druhá sloka. Neměli jsme text, přemýšleli jsme, co s ním uděláme, a nakonec nás napadlo, že bychom mohli zkusit duet. Thom je můj strýc a jeho ženou je zpěvačka Žanet. Přijeli k nám do Broumova, seděli jsme u vína a přišla řeč na tu písničku. O tom, že bychom se Žanet mohli něco udělat, jsme se bavili už dříve. No a teď jsme k tomu měli i písničku. Jí se líbila, a tak ji s námi nazpívala. Text ke své sloce si napsala sama,“ dodal. Kromě Marthyho jsou ve Vivian kytarista Robert, baskytarista Kuba a bubeník Ondráš.