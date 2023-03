Viktor Prášil z Los Angeles: Je to fenomenální úspěch

Nominaci jste sice neproměnili, ale stejně představují čtyři Oscaři pro film, na němž jste se podílel, velký úspěch. Jak ho prožíváte?

Je to fenomenální úspěch. Pro mě je nejdůležitější, že režisér Edward Berger dostal Oscara za nejlepší mezinárodní film, protože to je ocenění pro celý snímek. Že jsme ho nedostali konkrétně my, to vůbec nevadí. Ostatně konkurence byla ohromná, a Top Gun: Maverick byl velký favorit.

Na západní frontě klid trailerVideo: Netflix

Co všechno jste v Los Angeles prožil?

Jsem tu déle než ostatní, protože jsem přijel už na udílení technických cen v kategorii určené jenom pro zvukaře. Jen to, že jsme se dostali až tam, je velký úspěch, protože není rozhodně běžné, aby byl neamerický film v této kategorii vůbec nominovaný.

Pro mě bylo silným zážitkem už to, že jsem se mohl setkat se zvukaři ze všech nominovaných filmů. Tři týdny, které jsem prožil v USA a předtím v Londýně na udílení cen BAFTA, které jsme vyhráli, byly úžasné. Mohl jsem se spřátelit se zvukaři, kteří jsou pro mě velkými vzory.

Teď na Oscarech už jsme se znali, viděli jsme se předtím mnohokrát. Všichni jsou otevření, přátelští a velmi oceňují naši práci. Přišli za mnou i Mark Weingarten, který vyhrál za práci na filmu Top Gun: Maverick, a Julian Howarth, jenž byl nominovaný za snímek Avatar: The Way of Water. Pozval jsem je samozřejmě do Prahy.

Myslíte, že takový úspěch přinese nové nabídky?

Uvidíme, nechci o tom spekulovat, protože to záleží na mnoha okolnostech. Hlavně na tom, jestli se v Česku budou dál točit velké zahraniční filmy, jestli se pro to zlepší podmínky.

Jde o to, aby se zákon o audiovizi zjednodušil, aby pobídky byly pružnější. Nechceme, aby se měnil, ale aby rychle prošel sněmovnou, protože by to mohlo znamenat víc příležitostí pro české tvůrce

Jak prožíváte oscarovou noc po ceremoniálu?