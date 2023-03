Americké Oscary mohou získat i čtyři Češi. V Los Angeles se chystá předávání cen

Nejlepší film

Všechno, všude, najednou. Na západní frontě klid. Fabelmanovi. Tár. Elvis. Top Gun: Maverick. Víly z Inisherinu. Trojúhelník smutku. Women Talking. Avatar: The Way of Water.

Nejlepší herec v hlavní roli

Colin Farrell, Víly z Inisherinu. Austin Butler, Elvis. Brendan Fraser, Velryba. Paul Mescal, All Inclusive. Bill Nighy, Living.

Nejlepší herečka v hlavní roli

Michelle Yeoh, Všechno, všude, najednou. Michelle Williams, Fabelmanovi. Cate Blanchett, Tár. Ana de Armas, Blondýnka. Andrea Riseborough, To Leslie.

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Brendan Gleeson, Víly z Inisherinu. Brian Tyree Henry, Mosty. Judd Hirsch, Fabelmanovi. Barry Keoghan, Víly z Inisherinu. Ke Huy Quan, Všechno, všude, najednou.

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda nechť žije. Hong Chau, Velryba. Kerry Condon, Víly z Inisherinu. Jamie Lee Curtis, Všechno, všude, najednou. Stephanie Hsu, Všechno, všude, najednou.

Nejlepší režie

Martin McDonagh, Víly z Inisherinu. Daniel Kwan a Daniel Scheinert, Všechno, všude, najednou. Steven Spielberg, Fabelmanovi. Todd Field, Tár. Ruben Östlund, Trojúhelník smutku.

Nejlepší cizojazyčný film

Na západní frontě klid (režie Edward Berger). Argentina, 1985 (režie Santiago Mitre). Blízko (režie Lukas Dhont). Íá (režie Jerzy Skolimowski). The Quiet One (režie Colm Bairéad).

Nejlepší výprava

Babylon. Na západní frontě klid. Elvis. Fabelmanovi. Avatar: The Way of Water.

Nejlepší kostýmy

Babylon. Black Panther: Wakanda nechť žije. Elvis. Všechno, všude, najednou. Paní Harrisová jede do Paříže.

Nejlepší masky

The Batman. Na západní frontě klid (v nominaci je Česka Linda Eisenhamerová). Black Panther: Wakanda nechť žije. Elvis. Velryba.

Nejlepší zvuk

The Batman. Na západní frontě klid (v nominaci je i Čech Viktor Prášil). Elvis. Top Gun: Maverick. Avatar: The Way of Water.

Nejlepší vizuální efekty