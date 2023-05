Vanua2: Nepociťovali jsme při tvorbě moc optimismu

Dvě vydaná minialba nyní formace doplnila emisí prvního alba Two Of Us. Posunula se na něm k dravějšímu vyznění, posílila melodické linky a vedle skvělých instrumentálních výkonů září i Tevi, rodák z tichomořského ostrova Vanuatu. To místo dalo kapele název.

„Většina písniček vznikla v době pandemie. Nepociťovali jsme tehdy moc optimismu,“ vysvětlil Tevi. Ten stav je zachycený v písních Come Together, kterou nasadil do vysílání Radiožurnál, a In Front Of You. Jsou o tehdejším nastavení společnosti, o tom, jak politická reprezentace podnikala restriktivní kroky, které vedly především k upevnění její pozice.

„Cítili jsme se být politiky podvedeni,“ konstatoval Tevi. „Mě osobně nejvíc zaskočilo, jak masivně se v Česku a ve světě očkovalo proti viru, o němž se toho tak málo vědělo. U nás na Vanuatu se k léčbě přistupuje úplně jinak. Evropské léky jsou dryák, u nás se všechno řeší přírodní cestou. Na vše máme byliny, pomáháme si i šamanskými rituály,“ dodal.

Podotkl, že si v Česku takový vztah ke svému zdraví zachovat nemůže, neboť byliny, které rostou na Vanuatu, tu sehnat nelze. Přesto se u nás cítí jako doma, v Nymburku má rodinu i kapelu.

„Původní vize byla, že vydáme vinylové album, pro které bude písně pro stranu A produkovat Enthic a pro stranu B Adam Krofi an, jinak frontman kapely The Atavists. Pak jsme ale zjistili, že vinyl nestihneme vydat souběžně s digitální emisí, a na cédéčko celý ten koncept přetáhnout nelze, neboť nemá dvě strany. Změnili jsme tedy záměr a začal vznikat ucelený materiál. Kromě dvou jmenovaných písně produkovali i Boris Carloff, Roman Helcl a Steve Walsh. Enthic je pak zvukově sjednotil,“ konstatoval baskytarista Vojtěch Říha.

V písni Two Of Us zpívá Tevi duet se Žofi í Dares z kapely Mydy. „Vojta a já jsme byli přizváni na songwriting camp vydavatelství BrainZone. Obvykle na něj nejezdí všichni z kapely, jen někteří, protože účelem je skládat tam s jinými muzikanty. Vylosovali nás do skupiny se Žofi í a jedním americkým producentem. Ten však nedorazil. V domě, kde se camp konal, má studio producent Enthic, a tak jsme u něj zaklepali a poprosili ho, jestli by s námi neměl chuť pracovat. Za půl dne vznikla písnička Two Of Us,“ vysvětlil Tevi.

Na dotaz, co by měla hudba Vanua2 posluchačům dát, odpověděl: „Chci sdělovat pozitivní myšlenky a postoje tak, jak je coby autor vnímám. Hudba je pro to výborný nástroj.“