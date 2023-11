V japonských kinech se film Oppenheimer nehraje

Mezi kritiky filmu patří i americký režisér Spike Lee, který deníku The Washington Post řekl, že při délce tří hodin mohl Nolan přidat „ještě několik minut o tom, co se stalo Japoncům“.

„Lidé se vypařili,“ konstatoval Lee. „I o mnoho let později mnohé přeživší zabíjela radioaktivita. Byl bych rád, kdyby se na konci filmu třeba ukázalo, co Oppenheimer udělal, když shodili ty dvě jaderné bomby na Japonsko,“ dodal.

M.G. Sheftall, autor připravované knihy Hiroshima: The Last Witnesses (Hirošima: Poslední svědci), má za to, že film by v Japonsku uspěl, a je mu záhadou, proč na něj kina v zemi vycházejícího slunce dosud čekají.

„Kdyby se Oppenheimer dostal do japonských kin, nepochybně by se vzedmula kritika za to, že vynechává japonské utrpení, ale to není nic, co by marketingoví stratégové nedokázali obejít,“ upozornil.