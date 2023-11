Jean-Claude van Damme dorazil do Prahy

„Říká se, že máte hezké ženy. Je to pravda,“ poznamenal před novináři slavný herec během pondělní tiskové konference. Byl v mimořádně sdílné a přátelské náladě. Do české metropole přiletěl soukromým tryskáčem na akci Noc s legendou. Ta ho čeká v úterý večer v pražském klubu Sasazu, kde budou světoznámého Belgičana zpovídat herec Marek Vašut a hokejista Jaromír Jágr.

Hvězda legendární reklamy, ve které předvádí ukázkovou roznožku při jízdě mezi dvěma tahači, by prý „epic split“ zvládla i dnes: „Ano, skutečně jsem to byl já. Natáčeli jsme ve Španělsku. Byl východ slunce, byla to pohádka. I dnes bych roznožku zvládl, ohebnost je důležitá, ale musel bych se na to pořádně připravit a namazat třísla tygří mastí.“