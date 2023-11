StarDance pošesté. Kdo vypadne po tanci na filmovou hudbu?

„Je to úžasné. Až teď si uvědomuji, jak výjimečná událost to je. Samozřejmě jsme měli radost už při hodnocení, ale až teprve teď si říkám: Wow, první třicítka. Užíváme si to, ale je nám jasné, že hned v neděli budeme muset zavřít dveře a začít nanovo. Příští sobotu zase od nuly s úplně jiným tancem,“ uvedla za oba Iva Kubelková.

„Celé je to velký intenzivní zážitek, který se s každým dílem neustále stupňuje. Slyšet podporu diváků i hlasy kolegů, co si soutěží prošli, nás ženou dopředu. Přál bych to zažít všem, pro mě osobně je to velice inspirativní. Nabíjí mě to a jsem rád, že jsem nabídku do soutěže nakonec přijal,“ konstatoval Maršálek.