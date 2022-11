Spisovatel Jan Folný: Hotelový pracovník se stává znalcem lidských duší

Popravdě řečeno ani ne. Rozumím tomu, proč si ze mě tehdy udělali legraci, a to neocenění jsem tenkrát bral vlastně jako kompliment. O tom, že jsem obdržel anticenu, jsem se dozvěděl až dva roky poté. Rozhodně jsem tedy neměl ambici lidem z Reflexu dokazovat, kam jsem se posunul.

U Hotelu Royal jsem se dost natrápil s koncepcí. Nechtěl jsem, aby se cílovým čtenářstvem stali jenom lidé, kteří hotelové prostředí dobře znají. Zároveň jsem se snažil vyvarovat toho, aby vznikl pouhý soubor vtipů a historek. Předchozí nakladatelství, které jsem oslovil, mělo o knize jinou představu než já, a tak jsem rukopis poslal do této soutěže a dostal na něj skvělou zpětnou vazbu.

Systém fungování hotelu, natož luxusního jako ve vaší knize, si jeho vedení obvykle bedlivě střeží. Co vás přimělo jej poodhalit?

Neřekl bych, že bych napsal něco skandálního, co se obecně neví. Mezi hotelovými zaměstnanci je cynická atmosféra, všechno se točí kolem peněz. Zní to hrozně, ale je to tak.