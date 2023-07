Jakub Češka: Neexistuje nikdo, kdo by mohl na Kunderu navázat

Výčet témat, která bychom mohli uvádět jako doklad přitažlivosti a magičnosti Kunderova literárního světa, by ale asi nebral konce. A zbýval by za nimi ještě nikoli nepodstatný zbytek. Ten podle mého soudu nelze identifikovat, přesto pečetí dílo spisovatele světové úrovně.

Iniciačním románem byl pro mě Žert, který jsem přečetl jedním dechem před více než třiceti lety. Druhé, a to již jak čtenářské, tak i počínající interpretační okouzlení, patřilo Nesnesitelné lehkosti bytí. To i jako rozhodně vrcholnému románu Milana Kundery.

Musím také uvést poslední román Slavnost bezvýznamnosti, který už jsem vůbec neočekával. Představuje pro mě inovativní završení a vypointování celé předchozí tvorby, zároveň také její zašifrování. Co platí pro předchozí tvorbu Milana Kundery, v posledním románu neplatí a je jaksi naopak. Důsledný komentátor osudů postav se stahuje do pozadí, aby nás ponoukal příznačně snovou, zároveň znepokojivou metaforou doby za soumraku žertu.

To bude mít různé důvody. Domnívám se ale, že původně zamýšlel, že by své francouzsky psané romány přeložil do češtiny sám. Ovšem přednost měla vždy aktuální tvorba před překlady, proto nakonec jako svou překladatelku vyvolil Annu Kareninovou. Velice si vážil jejích překladů francouzského spisovatele Célina.