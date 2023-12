Smysl pro tumor aneb Ani zlá zpráva nemusí znamenat konec

Osmidílnou sérii natočila režisérka Tereza Kopáčová. Scenáristou je Matěj Podzimek, který vycházel z původní belgické verze Gevoel voor tumor.

Hlavní roli úspěšného medika a ragbisty hraje Filip Březina, v dalších rolích se objeví Alžběta Malá, Jiří Bartoška, Tereza Brodská, Pavel Řezníček, Natálie Řehořová, Mark Kristián Hochman, Robert Nebřenský nebo Pavlína Balner.

„Seriál Smysl pro tumor z mnoha úhlů pohledu zpracovává téma, které by mohlo znít: ,Mám rakovinu, co bude dál?‘,“ řekl kreativní producent Matěj Stehlík. Ústřední postavě se ze dne na den změní život, nemoc se dotkne také jeho nejbližších a přátel. I jejich osudy vypráví série.

Foto: Pavla Černá/ČT Maminku hraje v seriálu Tereza Brodská.

„A tím se vymyká všemu, co bylo na tohle téma u nás dosud natočeno. Na rakovinu by neměl být člověk sám. Ať už se týká přímo nás, nebo někoho v našem okolí. Léty udržované tabu kolem onkologických onemocnění bychom chtěli tímto příběhem alespoň trochu pobořit, tak jako se to povedlo belgické předloze,“ dodal Stehlík.

„Náš seriál je o tom, že hluboký smysl může mít i rakovina. A pacienti, kteří si touhle nemocí prošli, to potvrzují. Nepotkala jsem nikoho, kdo by měl ve stejném věku tak srovnané životy a hodnoty jako ti, kteří si v mládí prošli těžkým bojem s touhle nemocí. Spontánně se přiznávali, že teď mají šťastnější život,“ uvedla Tereza Kopáčová.

Foto: Pavla Černá/ČT Režisérka Tereza Kopáčová udílí pokyny při natáčení.

Filip Březina pro roli v seriálu obětoval nejen vlasy, ale i stálé divadelní angažmá.

„Očekávám, že až se začne Smysl pro tumor vysílat, tak budu dostávat otázky, jak jsem se na roli kluka s rakovinou připravoval, kdo mi pomáhal, s kým jsem o tom z lékařského hlediska mluvil. V tomhle případě na tom ale absolutně nezáleželo. I kdybych si maximálně důkladně nastudoval chování a emoce někoho, kdo to všechno reálně prožil, tak bych si s tím nevystačil. Jenom bych kopíroval. Navíc každý v takových nečekaných situacích reaguje jinak. Musel jsem to najít v sobě. A byla to velká cesta sebepoznání,“ řekl.

Vlastní zkušenosti

Ze své vlastní zkušenosti s onkologickým onemocněním vycházel spisovatel a spoluscenárista belgického originálu Leander Verdievel.

I název Smysl pro tumor odkazuje k jeho osobní vzpomínce na dvouletou léčbu na onkologii.

Tereza Kopáčová: Dnešní děti vyrůstají v jiném světě, i školství tedy musí vypadat jinak

„Můj otec mě tehdy chodil do nemocnice často navštěvovat, ale nikdy neprojevoval svoje emoce. A pokaždé, když z mého pokoje odcházel, tak říkával, že ať se stane cokoliv, tak si mám uchovat svůj smysl pro tumor. Ta hloupá slovní hříčka mě někdy přiváděla k šílenství. Až později jsem si uvědomil, že to byl ale tátův způsob, jak se s mojí nemocí vypořádat, jak si udržoval víru v dobrý konec. Pro mě to byl ten jediný možný název. Chtěl jsem jím vzdát hold svému otci,“ vysvětlil Verdievel, který se v průběhu příprav české adaptace svého příběhu seznámil s jejím autorem, scenáristou Matějem Podzimkem.

Reálné kulisy

Filmový štáb měl pro natáčení seriálu Smysl pro tumor k dispozici prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Řadu scén filmaři situovali například do prostor urgentní medicíny a laboratoří, gastroenterologického oddělení či do sálů neurochirurgické, hematologické a radiologické kliniky.

Každá z osmi epizod končí krátkými rozhovory s mladými lidmi, kteří absolvovali léčbu na onkologii a aktivně se zapojili do pacientského projektu Fuck Cancer.

