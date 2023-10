REPORTÁŽ: Seriál Stíny v mlze II. poodhalí soukromí vyšetřovatelů

Její postava Magdy Malé bude řešit zásadní problém. „Musí si odpovědět na otázku, na kolik nechá práci, aby jí dál devastovala osobní život. To bude řešit celých dvanáct dílů a nebudu prozrazovat, k čemu dojde. Jestli dát přednost osobnímu životu, nebo bude oddaná své práci, protože jí v jednu chvíli dojde, že nemůže být stoprocentně šťastná v osobním životě, pokud bude sto procent odevzdávat práci,“ vysvětlila Špalková.

Také Jiří Vyorálek se k natáčení vrátil rád. „Do druhé řady se nastupovalo naprosto plynule a bez jakýchkoli problémů. Jako kdybychom první řadu dokončili před týdnem a hned nastoupili do druhé. Zůstal stejný tým, rodina se sešla zpátky,“ řekl.

Nejzajímavější jí podle jejích slov přišly právě ty týkající se hlavní dvojice vyšetřovatelů. „Nejsou to vyšinutí alkoholici či autisté, jak obvykle v kriminálkách vídáme, a v první řadě mi také přišla zajímavá průběžná linka hlavního antagonisty, kterým byl čerstvě propuštěný vězeň Hrbek (Miroslav Hanuš), jehož plánem bylo pomstít se Magdě Malé, a v té druhé to je… A to vám právě neprozradím,“ dodala.