Semafor chystá Poslední štaci i Kytici

Do své šedesáté čtvrté sezony vstoupí v září pražské Divadlo Semafor. A to stále s jedním principálem, zakladatelem divadla, zpěvákem, hercem, režisérem, autorem, skladatelem a vykonavatelem mnoha dalších profesí v jedné osobě, neuvěřitelně vitálním Jiřím Suchým, který v říjnu oslaví dvaadevadesát let.

Foto: Dušan Dostál Semafor zahájí novou sezonu koncertem Devatenáct tváří jazzu, v němž se na jevišti společně objeví Jitka Molavcová a Jiří Suchý.