Vychází nový Salon: O angažovanosti v literatuře, Sylvii Plathové i Kateřině Tučkové

● Esej prozaičky a scenáristky Kláry Vlasákové k nedožitým devadesátinám americké spisovatelky Sylvie Plathové; proč z životních příběhů tragicky zesnulých ženských osobností často vyzdvihujeme jejich smrt na úkor života a díla, čím může pohled na Plathovou obohatit třídní perspektiva a co k jejím prózám i básním vábí nové generace čtenářů a čtenářek?

● Sloupek Zbyňka Vlasáka o čerstvé laureátce Státní ceny za literaturu Kateřině Tučkové; jak se v jejím díle snoubí literatura se službou společnosti a jak to všechno zastřešuje autorčina autenticita, která k jejím knihám a osobnosti přitahuje čtenáře i nečtenáře?

● Krátké glosy o nových knihách: jsou to publikace Radima Kopáče věnovaná českému punku a hardcoru osmdesátých let Všechno je špatně, zpátky na stromy!, nové vydání prózy Egona Bondyho Šaman, román Silvestera Lavríka Poslední baronka a knížka Billa Eddyho Proč volíme psychopaty a jak to zastavit