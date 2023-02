Slovenské pábení Pavla Kosatíka

Na rozdíl od Slovenského století, které dějiny Slovenska interpretovalo jako úspěšný emancipační příběh, má Slovensko 30 let poté ponuřejší charakter – podle autora je to „země k pláči“, které hrozí regres k neliberální demokracii.

Přespolním analýzám domácího vývoje se obvykle nikdo na zuby nekouká – často jsme my Slováci rádi, že si na nás někdo ze zahraničí vůbec vzpomněl. V případě Kosatíkovy nové knihy je však potřeba udělat výjimku. Zatímco Slovenské století bylo řemeslně solidní mozaikou životopisů významných Slováků, Slovensko 30 let poté je faktograficky, stylisticky i interpretačně nezvládnutým textem.

Například Fico je mafián, a tak jeho vládnutí „připomíná způsob, jakým Marlon Brando ve filmu Kmotr ovládal své okolí“. V kapitole o Čaputové máme zase nepříjemný dojem, že jsme se dostali k milostné epištole, určené pro jiné oči: „Je ztělesněním úspěchu jako žena, jako Slovenka i jako demokratka.“ Čaputová z podstaty své existence nemůže udělat chybu, jelikož se „při rozhodování nemusí mučit více možnostmi a nevědět, která (…) je správná. Ona sama je tou možností“. Asi by měla mít švýcarskou gardu, zamýšlí se Kosatík, „která by seřezala do jitrnic každého, kdo by ji chtěl vystavit případným svým dalším odporným sprostotám“.