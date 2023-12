Příliš štědré. Vánoční sloupek Štefana Švece

Starší dítě nás letos zaujalo novinkou. Protože je to chlapec, který až dosud poctivě dodržoval genderové stereotypy, vůbec jsme to nečekali. Napsal si o samé měkké dárky. O oblečení.

Ne samozřejmě o oblečení ledajaké. Důležité je, aby bylo od správné značky. A aby v něm měl člověk drip. Kdybyste nevěděli, co je drip, tak je to swag, akorát novější.

V případě dopravní nouze žádají děti Ježíška, aby si nedělal starosti a dodal jim prostě ke stromku peníze. Prý si všechno zařídí samy. Přijde mi to jako dobrý nápad, a to zdaleka nejen pro děti. Dávat dárky dospělým nebo takřka dospělým lidem má smysl jen tehdy, pokud jsou vaše příjmy výrazně rozdílné. Jste-li v přibližně stejné příjmové skupině, tak vaši blízcí všechno, co opravdu chtějí a vy si můžete dovolit, už dávno mají. Koupili si to sami.