Právo na stávku? Sloupek Saši Uhlové

Právo stávkovat je sice zaručeno Listinou základních práv a svobod, ale zákon o kolektivním vyjednávání z roku 1991, což je jediný zákon, který u nás právo na stávku upravuje, vypadá, jako by se tomu právu spíše vysmíval.

Obsahuje například povinnost, aby všechny odborové organizace jednaly v součinnosti. Na pracovišti ale může být více odborů, včetně těch, kterým říkáme „žluťácké“ a které jednají ve prospěch zaměstnavatele. Dále je potřeba projít řízením před zprostředkovatelem a dodržet všechny termíny a taky stávku včas nahlásit. Tedy to se týká jen odborů, pro zaměstnavatele zapomněli zákonodárci určit postih, když zákon nedodržuje a jednání protahuje.

V Nexenu trvalo rok, než byla stávka vyhlášena, a to právě z obavy, aby nebyla nezákonná. Ta obava je pochopitelná. Jestliže by soud rozhodl, že je stávka nezákonná, odborová organizace, která ji vyhlásila, odpovídá podle občanského zákoníku zaměstnavateli za způsobenou škodu. Ta se může v případě průmyslové výroby vyšplhat k nedozírným částkám, na jejichž uhrazení nemá žádná odborová organizace prostředky.

Předseda odborů v Nexen Tire Pavel Rohel den před ukončením stávky prohlašoval: „Vytrváme až do podepsání kolektivní smlouvy!“ Nakonec ale s vedením firmy uzavřel dohodu, že se zvýší platy a zaměstnanci dostanou kompenzaci za to, že se mzdy nezvyšovaly minulý rok. A také že se do konce března dohodnou na té kolektivní smlouvě. Stávka je jen přerušená, a kdyby se ukázalo, že zaměstnavatel závazky neplní, chtějí v ní zaměstnanci pokračovat.