Země, ve které jsem se narodila. Sloupek Saši Uhlové

Bylo potřeba ujistit Čechy, že rozdělení je v jejich nejlepším zájmu, protože ještě krátkou dobu předtím si většina z nich rozchod se Slováky nepřála. Média tedy lidem vysvětlovala, že když volby dopadly v obou republikách diametrálně odlišně, tak to jinak nejde, a že je to vlastně dobře, protože bychom na chudé a obecně méně schopné a rozvinuté Slováky dopláceli.

Češi také pod mediální masírkou předpokládali, že to se Slovenskem půjde po rozdělení okamžitě s kopce a my si naopak ekonomicky hodně polepšíme. Vyhrála jsem později nejednu sázku, když jsem tvrdila, že Slováci budou mít euro dříve než Češi. Tomu nechtěl nikdo ani hodně let po rozdělení věřit.

Když dnes vidím, jak strašně je daleko nejen z Prahy do Ostravy, ale i z dobře zajištěných domácností do těch, které se potýkají s chudobou, existenčním stresem a ve kterých si lámou hlavu, jak zaplatí nájem, zálohy na energie a jídlo, ztrácím naději.

Žijeme ve společnosti informačně propojené jako nikdy předtím. Vlastně i díky tomu, že máme „československý“ internet, mě to odloučení už tolik nebolí. A přesto se dnes a denně potýkám s tím, že lidé nechtějí vidět ani to, co se děje u nich v obci, a popírají, že se lidem vede špatně a že opravdu nejde jen o to, že by se málo snažili. Jak bychom v takové situaci asi z Prahy centristicky řešili situaci lidí někde na Spiši?