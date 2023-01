Odpovědnost vítězů. Povolební sloupek Štefana Švece

Po pěti letech převzal vládu v zemi opačný tábor. Mladí, volící poprvé či podruhé, se radují z vítězství, které otočilo dějiny. Nechme je se radovat, i když víme, že se nic takového nestalo. I oni za pár měsíců uvidí, že všichni jen dál šlapeme bahnem. Podobně jako podporovatelé Zemana a Babiše před pěti lety bychom si ale měli uvědomit, že za budoucí výsledky téhle země teď odpovídáme my. Voliči vládních stran a Petra Pavla. My jsme prosadili do funkcí ty, co vládnou, a měli bychom je důrazně nutit, aby vládli dobře. Jejich chyby a průšvihy padnou na naše hlavy.