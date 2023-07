Kissingerovy lekce. Nad knihou Umění politické strategie

Válka měla ale nepochybně významný vliv na autora samotného. Jako patnáctiletý uprchl s rodinou z Německa před nacismem, aby se tam o pár let později vrátil v americké uniformě. Jakkoli neexistuje zákoutí cynické reálpolitiky, které by Kissinger nevymetl, zabránit podobnému všeobecnému konfliktu vždycky patřilo k jeho diplomatickému krédu. Jeho vzorem byl vedle Bismarcka rakouský kancléř Metternich, jenž po vídeňském kongresu věnoval témuž cíli veškeré úsilí, ač to bylo na úkor oprávněných aspirací celých národů i sociálních tříd.

Všichni popisovaní lídři jsou nějakým způsobem konzervativní (a bylo by zajímavé číst od Kissingera podobnou studii o sociálnědemokratickém politikovi), ovšem na singapurském příkladu se nejlépe ukazuje autorův rezervovaný postoj k demokracii. Ne že by pro ni Kissinger neměl pochopení, do značné míry ji však považuje za nezbytné zlo, s nímž je třeba se (na Západě) smířit, aniž by bylo nutné považovat lidská práva a demokracii za univerzální hodnoty.