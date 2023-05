Porozumět Krieglovi. Matěj Metelec nad knihou Martina Gromana

Nebo se jedná naopak o implicitní, jemnou polemiku s Havlovým výkladem Kriegla jako „jedné z velkých tragických postav našich novodobých dějin“. Tam, kde Havel vidí tragický konflikt komunistické „víry“ a vlastního svědomí, totiž Groman nachází spíše kontinuitu obojího, kterou dává do souvislosti s Krieglovým „hledáním důstojnosti pro člověka“. Což ovšem neznamená, že by se autor patosu „tragické postavy“ dokázal (či chtěl) zcela vyhnout.

Franz Kriegel se narodil v městečku Stanislavov v rakouské Haliči. Stejně jako jeho generační souputník Stanislav Budín, pocházející z ruské části Ukrajiny, odešel studovat do Československa, kde na univerzitě neexistoval, na rozdíl od Polska, jemuž Halič připadla po první světové válce, židovský numerus clausus. Oba se stali Čechy vlastní volbou, Kriegel oficiálně až v roce 1946, kdy mu bylo uděleno československé občanství. Už o patnáct let dříve se ovšem stal komunistou.

Míra přesvědčivosti komunistické ideje, zvlášť pro mladého židovského intelektuála, je dnes těžko představitelná. O její síle nicméně svědčí, že se mladý lékař v roce 1936 vydal do Španělska, aby bojoval v řadách interbrigád proti generálu Frankovi. I když přesnější by bylo, že zachraňoval životy těch, kteří bojovali, protože ve Španělsku sloužil jako vojenský lékař.

Když byly interbrigády v roce 1938 rozpuštěny, byl evakuován do nepříliš přátelsky nakloněné Francie. Po řadě peripetií se dostal do Číny, kde strávil, znovu jako frontový lékař, celou druhou světovou válku. Po návratu do Československa v prosinci 1945 zaujal významné místo v aparátu KSČ a v únoru 1948 velel Lidovým milicím.