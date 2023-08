Když laťku položíte na zem. Poslechla jsem si třicet nejpopulárnějších českých podcastů

První dojem z toho intenzivního týdne bych přirovnala k situaci, kdy premiérově běžíte maraton. Nijak zvlášť se na to nepřipravujete. Poté, co si roky běháte jen tak pro radost a po malých vzdálenostech, prostě zareagujete na výzvu kamaráda. Maraton uběhnete, i když s blbým časem (tenhle text taky odevzdávám později, než jsem slíbila), a ještě v cíli se z té nálože pozvracíte. Jediné, co vás v první chvíli těší, je pocit, že jste to zvládli. Několik dní jste potom v šoku z toho, co jste zažili, a víte, že už si to v životě nezopakujete. Ale zároveň o tom můžete mluvit, protože byť nejste zkušení běžci, tak jste si tím prošli, a tudíž můžete o svém prožitku podat osobní zprávu.