Hranice umění. Sloupek Apoleny Rychlíkové nad filmem Agnieszky Hollandové

Zbigniew Ziobro, ministr spravedlnosti a šéfprokurátor, navíc Hollandovou označil za vlastizrádkyni a její film za nacistickou propagandu. A režisérka teď musí v Polsku využívat ochranku. Co naplat, že bylo Ziobrovi následně soudem zakázáno o ní takto mluvit. Škoda již byla napáchána.

Jaké jsou vlastně hranice umění a politiky? Z úst kritiků snímku slyšíme fráze o přílišné angažovanosti polské filmařky. Té se však jedna z globálních režisérských hvězd nevyhýbala nikdy. Jen nyní místo historické látky zpracovala látku současnou – nadmíru problematickou, politickou a kontroverzní. Ne však tématem, ale tím, jak naráží v prostředí formovaném vládní propagandou. Hranice je možná politický film, ale politikum z něj udělala až vládní hysterie, jež z Hollandové vyrobila nepřítele státu, což je nepřípustné i nebezpečné. To ale vládní představitelé vědí. Proto ostatně vystupují způsobem, který se ani nedá nazvat jinak než lynč.

Ve zdravém prostředí by podobný film takovou míru veřejného odsouzení nevzbudil. Problém však nevězí pouze ve stávající situaci v Polsku, ale v celém postkomunistickém narativu, který z umění – a to často působením samotných umělců a umělkyň – vytvořil apolitickou kategorii. A to paradoxně přesto, že v určitých aspektech postkomunistické umění staví na výsostném politiku: antikomunismu a politické kultuře vzpomínání.