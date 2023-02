Chaos a řád. Sloupek Zbyňka Vlasáka

Vždyť co jiného než chaos ztělesňuje Babišův proslulý „mikromanagement“, neustálé těkání z jednoho dílčího problému na druhý. I z Babišových delších veřejných projevů, z těch, které mu předem nesepsali lidé z jeho týmu, vyplývá, jak je pro něj obtížné soustředit se na jednu věc, natož aby se něčemu dostal pod povrch. Limity podobného přístupu se nejvíc vyjeví v krizích typu té covidové, kdy se urputně snažíte sfouknout svíčku, zatímco vám za zády hoří záclony.

V kontrastu k Babišovi se generál Pavel prezentoval jako sympatický introvert, který váží každé slovo a snaží se vnést do věcí „řád“. V kampani nabízel schopnost problém strukturovat a „klid“ při volbě řešení. Tedy úplný opak Babišovy roztěkanosti.

Právě v naší krizové době to znělo lákavě a jistě to přispělo k jeho vítězství. Otázkou ale je, jestli to není v realitě dnešních komplexních společností taky jenom iluze. Ty jsou totiž roztěkané podobně jako Babiš a každá snaha vnutit jim svrchu jednotný řád musí nutně ztroskotat.