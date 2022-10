Státní cena. Sloupek Zbyňka Vlasáka o letošní laureátce Kateřině Tučkové

Poslední sjezd spisovatelů a jeho ohlasy naznačily, že zde stále doutná spor, který má možná až generační rysy. Významná část autorů, kteří do literatury vstoupili nebo se do ní vrátili v devadesátých letech, tehdy měla pocit, že své psaní musí oddělit od politiky a šířeji společnosti. Po předchozích čtyřiceti letech, kdy politika a společnost působily ne vždy, ale často směrem k umění destruktivně, to dávalo smysl. Někteří autoři současné mladé generace ovšem namítají, že tento přístup, který se rychle stal mainstreamem, zavedl českou literaturu do izolace, že když zanevřete na společnost, na kritické prožívání jejích problémů a úzkostí, může také ona zanevřít na vás. A že když ignorujete politiku, tak s ní vlastně kolaborujete.

Ano, jí preferovaná liberální podoba feminismu má své slepé skvrny a její antikomunismus někdy zaměňuje tlak konkrétního režimu s tlakem obecné modernity (typicky v Žítkovských bohyních, kde dcery tradičních léčitelek zavrhují umění svých matek, ne protože jsou už „civilizačně“ jinde, chodí na zdrávku a poslouchají Michala Davida, ale kvůli strachu z represe). Tučková jako by v obojím volila jednodušší a asi populárnější cestu, ale zároveň to u ní není žádná vykalkulovanost. Z její literatury i společenských aktivit je cítit silná autenticita. A je to podle mě tato autenticita, co k jejímu dílu a osobnosti přitahuje čtenáře i nečtenáře a co nejspíš dokázalo oslovit také komisi Státní ceny za literaturu.