Bez humanitních věd si nebudeme rozumět. Esej Václava Bělohradského

Moderní společnost tak musí neustále čelit anomii: rostoucí specializace částí společnosti musí být vyvážena vědomím o jejich rostoucí vzájemné závislosti, jinak by jeden specializovaný sektor posiloval na úkor ostatních a společnost by se rozpadla.

Weberovým pojmovým dědictvím je strach z toho, že legitimnost (nárok na preventivní neposlušnost) bude pohlcena legalitou (nárokem na preventivní poslušnost), že svět ovládne byrokratická zásada, že co je legální, je i legitimní, či hrozivěji, že zákony nemusíme považovat za pravdivé, jenom za nutné. Franz Kafka to komentuje slovy: „Lež se stává pánem světa.“

Jádrem jeho výkladu je interpretace médií ne jako „nástroje sdělení“, ale jako sdělení, které samo rozhoduje o tom, co bude nadále sdělením. The medium is the message – protože vnáší do společnosti nové rytmy, možnosti, dimenze.